Indomet pronostica buen tiempo en gran parte del país y fuerte oleaje La Altagracia hasta Samaná

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este sábado temperaturas frescas, con un viento moderado del noreste y algunos chubascos a lo largo de la mañana y la tarde; en la noche, los chubascos serán más frecuentes hacia el noreste del país.

La Altagracia y El Seibo tendrán algunos chubascos locales y ráfagas de viento que se replicarán hacia Hato Mayor, La Romana, Samaná y María Trinidad Sánchez en la mañana.

En Santiago, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís y Barahona se prevé incrementos nubosos y chubascos aislados, mientras que en Montecristi, Azua, San Juan, La Vega, Peravia y Constanza tendrán un clima mayormente despejado.

Recomendación marítima

En la costa atlántica, ubicada desde Cabo Engaño, provincia La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido al oleaje y viento anormal.