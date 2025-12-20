Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Ciudad

clima

Indomet pronostica buen tiempo en gran parte del país y fuerte oleaje La Altagracia hasta Samaná

Palmeras colocadas en el Malecón de Santo Domingo

Listín DiarioSanto Domingo, R.D.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este sábado temperaturas frescas, con un viento moderado del noreste y algunos chubascos a lo largo de la mañana y la tarde; en la noche, los chubascos serán más frecuentes hacia el noreste del país.

La Altagracia y El Seibo tendrán algunos chubascos locales y ráfagas de viento que se replicarán hacia Hato Mayor, La Romana, Samaná y María Trinidad Sánchez en la mañana.

En Santiago, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís y Barahona se prevé incrementos nubosos y chubascos aislados, mientras que en Montecristi, Azua, San Juan, La Vega, Peravia y Constanza tendrán un clima mayormente despejado.

Recomendación marítima

En la costa atlántica, ubicada desde Cabo Engaño, provincia La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido al oleaje y viento anormal.

