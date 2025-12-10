Mejoran viviendas en la Zona Colonial bajo programas del BID y la Unión Europea

Con 24 viviendas terminadas de las 38 que pertenecen al primer lote, el Programa de Mejoramiento de Viviendas en Ciudad Colonial (Promevi) avanza su ejecución, en una intervención que se propone reparar 140 casas del centro histórico.

La información fue ofrecida por representantes del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD), quienes también informaron la llegada al país de los cinco autobuses eléctricos, que serán incorporados al Plan Piloto de Electromovilidad, previsto para iniciar sus operaciones en el primer trimestre de 2026.

Este proyecto, que fomenta la movilidad urbana sostenible, conectará de manera segura, asequible e inclusiva los dos epicentros culturales de Santo Domingo: la Ciudad Colonial y la Plaza de la Cultura, aportando al fortalecimiento del turismo cultural.

Inversión en los proyectos

Tanto el Promevi, como el Plan Piloto de Electromovilidad, son proyectos que se desarrollan en República Dominicana con fondos donados por la Unión Europea y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y son ejecutados por el Ministerio de Turismo.

Vivienda remozada.

El Promevi se desarrolla con una inversión total de 5.2 millones de dólares, de los cuales 3.2 millones son financiados por el BID y 2 millones corresponden a una donación no reembolsable de la Unión Europea, mientras que el piloto de electromovilidad se ejecuta con un monto de 1.5 millones de dólares, donados también por la Unión Europea.

Comunidades beneficiadas

El Promevi es un programa de alto impacto social que está rehabilitando viviendas deterioradas en la zona norte de Ciudad Colonial, pertenecientes a familias de bajos ingresos que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Las comunidades beneficiadas son: San Antón, Santa Bárbara, San Miguel, San Lázaro y la zona sur, donde fue extendido, buscando revalorizar el patrimonio arquitectónico, mejorar las condiciones de habitabilidad y mejorar la economía de sus residentes.

Prioriza la equidad de género beneficiando especialmente a las mujeres - jefas de hogar, madres solteras, también a envejecientes y personas con discapacidad-, ya que se constató que el 90% de las tenencias de las viviendas en el territorio correspondían a mujeres. Asimismo, tiene un enfoque sostenible, procurando aumentar la adaptación de las casas a los riesgos del cambio climático.

Los trabajos buscan mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la zona.

Los trabajos que se realizan en las viviendas son: reconstrucción de baños y cocinas, corrección de filtraciones, reparación de techos y cubiertas, renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias del hogar, reforzamiento estructural (cuando procede), sustitución de puertas y ventanas (cuando procede) e impermeabilización y pintura general.

Dentro de las reparaciones se incluyen medidas de resiliencia costo-efectivas, eficiencia energética, ahorro de agua y el uso de materiales de construcción menos contaminantes, cumpliendo así con la certificación EDGE, normativa medioambiental que guía las reconstrucciones. Las intervenciones también prevén la instalación de sistemas de captación de aguade lluvia, donde exista interés de la familia y capacidad estructural de la vivienda, luego del proyecto piloto llevado a cabo por el BID Lab.

La obra se ejecuta en cuatro lotes y se proyecta que los inmuebles del segundo y tercer lote inicien los trabajos en el primer trimestre de 2026 y las del cuarto en junio próximo.

Electromovilidad

El plan piloto de Electromovilidad contará con una ruta de unos 12.47 kilómetros con unas 30 paradas: 16 ubicadas en el centro histórico y 14 externas. Además de unir Ciudad Colonial con la Plaza de la Cultura, también conectará con el resto del Gran Santo Domingo a través de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

Tendrá una flota de cinco buses eléctricos con diseño universal, con capacidad de 22 pasajeros cada uno, espacio para silla de ruedas y dos asientos preferenciales para personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores.

La ruta circulará por las proximidades de varios estacionamientos en Ciudad Colonial, entre ellos, La Atarazana, Autocares, Banreservas y Plaza Zona Colonial.

Entre sus beneficios se destacan: mejorar el transporte hacia y desde Ciudad Colonial, ayudar a descarbonizar el transporte y favorecer su eficiencia energética; mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación sonora y ayudar a la salud de los habitantes de la ciudad.

Con el fin de mejorar la inserción laboral femenina en el sector transporte, se estableció que el porcentaje mínimo contratado fuera un 60 % mujeres, cantidad superada al alcanzar la contratación de féminas un 100 %, quienes serán las conductoras de los buses, por lo cual han recibido una capacitación especializada en ecodriving o conducción ecológica.

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) tendrá a su cargo la gestión operativa de este servicio, mientras que su regulación estará bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

El Promevi, el plan piloto de Electromovilidad y otros 28 proyectos más se ejecutan dentro del Programa de Revitalización de Ciudad Colonial, intervención que tiene como finalidad revitalizar el centro histórico en sus aspectos urbano, social, económico y de turismo cultural.