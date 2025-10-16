UASD confirma heridos en tiroteo en sede central son empleados de la universidad

Dos miembros del equipo de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) resultaron heridos durante un altercado registrado en las instalaciones del recinto la tarde de este jueves.

El hecho actualmente está bajo investigación por parte de las autoridades.

Luis Pérez, director de Relaciones Públicas de la UASD, ofreció declaraciones sobre el incidente y explicó que, hasta el momento, no se dispone de una versión oficial y completa de lo ocurrido.

“Primero, hubo un momento donde un joven estaba reclamando que le violentaron un derecho, pero ni siquiera expresa en qué le violentaron ese derecho”, manifestó.

Pérez señaló además que, según versiones preliminares, el suceso se habría originado cuando el joven en cuestión, tras un presunto desacuerdo, amenazó con agredir a miembros de la seguridad del recinto.

“Este incidente fue el producto, supuestamente… de una actitud en la que él estaba supuestamente envuelto. Partiendo de esto fue que amenazó con venir a agredir a algunos miembros de la seguridad. Luego trajo consigo que él comenzó el proceso de disparos, fue lo que también nos informaron, entonces lograron repelerlo”, agregó Pérez.

Por otro lado, la Policía Nacional informó que fue detenido un hombre señalado como presunto autor de las heridas por arma de perdigones.

Se trata de Alexander Jiménez Galván, de 35 años, residente en Santo Domingo Oeste, cuya detención se produjo momentos después después del suceso gracias a la colaboración de personal que labora en la citada universidad.

El detenido recibe atenciones médicas, ya que en medio del incidente recibió golpes contusos, incluyendo una herida en la cabeza, de acuerdo al informe policial.