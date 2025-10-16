UASD suspende docencia en la sede central tras incidente

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó la suspensión de labores docentes y administrativas en la sede central, luego de que se registrara un incidente donde varias personas resultaron heridas.

La tarde de este jueves se registró un incidente en la sede de la institución, donde varias personas resultaron heridas de bala.

Se desconoce la identidad de las víctimas, mientras que la universidad indicó que emitirá un comunicado oficial en lo adelante.

Unidades de la Policía Nacional se encuentran en la alta casa de estudios realizando el levantamiento correspondiente.