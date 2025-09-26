COE eleva alertas: Pone 5 provincias en alerta roja, 9 en amarilla y 5 en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó los niveles de alertas ante las lluvias que afectan al territorio nacional.

La institución informó que colocó en alerta roja a la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional; también San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

En alerta amarilla fueron colocadas María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná y Hato Mayor

En verde fueron colocadas Barahona, Peravia, Puerto Plata, Pedernales y Sánchez Ramírez.

Esta mañana, el Instituto Dominicana de Meteorología (Indomet) informó que la onda tropical que afecta al país seguirá produciendo fuertes aguaceros.

En su informe establecen que la onda tropical, definida con un alto potencial ciclónico, se había desplazado hacia el oeste, localizándose entre Haití y el Canal del Viento.

Indomet alertó sobre aguaceros dispersos, de moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, afectando localidades de La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Barahona y Pedernales.