Hombre pierde el control e impacta contra poste de luz en calle Paseo de los Periodistas

Un hombre perdió el control mientras conducía en la calle Paseo de los Periodistas, ubicada en el Distrito Nacional, e impactó contra un poste de luz ubicado al frente del Liceo Secundario Matutino Unión Panamericana.

Por el hecho, otro vehículo resultó afectado, así como también varios árboles de la zona.

Al lugar se presentó una unidad de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el hombre está recibiendo atenciones médicas por personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.