Ministro de Defensa encabeza acto de cambio de mando en la Armada de República Dominicana

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), encabezó este sábado la ceremonia protocolar de cambio de mando en la Armada de República Dominicana, realizada en la sede de la institución naval junto al Alto Mando Naval.

El vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez (DEMN) asumió como nuevo comandante general de la Armada, en sustitución del vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, quien culminó una gestión reconocida por su liderazgo y aportes al fortalecimiento de la defensa marítima nacional.

Como parte del protocolo militar, el ministro de Defensa entregó la bandera de la Armada al vicealmirante Morillo Rodríguez, quien a su vez, traspasó el estandarte al contralmirante Crisóstomo Martínez, en un acto simbólico que reafirma la continuidad del mando, el compromiso de la institución con la soberanía y seguridad marítima de la República Dominicana.

El vicealmirante Morillo Rodríguez fue designado viceministro de Asuntos Navales y Costeros del Ministerio de Defensa, en sustitución del vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, consolidando así su experiencia al servicio de la institución y del país.