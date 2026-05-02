Miguel Franjul firma manifiesto “RD nos une”

El director del Listín Diario, Miguel Franjul, firmó el viernes el manifiesto “RD nos Une”, una iniciativa que busca promover una comunicación más ética, responsable y constructiva en República Dominicana, en medio de crecientes preocupaciones por la desinformación en redes sociales.

Franjul recibió en su despacho al presidente ejecutivo de GALA Media Group, Ruddy De los Santos, junto a representantes del colectivo Amigos que Suman, impulsores del proyecto: Frank Herasme, Nathalie Almonte, Mariel Ledesma, Norisbel Uceta, Pamela Soto y Gina Almonte.

Durante el encuentro, De los Santos entregó un reconocimiento al veterano periodista por su trayectoria, destacando su ejercicio profesional “con integridad, respeto y un firme compromiso con un periodismo digno y ético”.

“Su labor ha sido referente en la promoción de los valores y en la construcción de una comunicación al servicio de la sociedad dominicana”, concluye el reconocimiento.

La reunión también sirvió como espacio de reflexión sobre el estado actual de la comunicación en el país, particularmente ante el auge de las noticias falsas.

“Debemos darle fuerza a la aspiración que tienen a una mejor comunicación, porque se está dañando el ecosistema”, advirtió Franjul al referirse a los objetivos de “RD nos Une”.

La iniciativa fue presentada el pasado 29 de abril durante el noveno aniversario de Amigos que Suman, en un acto que reunió a un grupo de 20 jóvenes comunicadores y líderes de opinión que suscribieron el manifiesto.

“RD nos Une es un llamado a comunicar con propósito y sentido de país. No se trata solo de señalar lo que está mal, sino también de visibilizar lo que construye, lo que aporta y lo que nos une como sociedad”, expresó De los Santos durante la actividad.

El manifiesto constituye un acuerdo voluntario que establece principios orientados a fortalecer el ejercicio comunicacional desde una perspectiva ética, basada en el respeto, la veracidad y la responsabilidad social.

Entre sus compromisos destacan la promoción de información verificada, el respeto a la dignidad humana, el rechazo al discurso de odio y la desinformación, así como el impulso de un debate público constructivo.

Plantea la necesidad de visibilizar iniciativas positivas, fomentar una cultura de diálogo y empatía y ejercer la comunicación con plena conciencia de su impacto social.

El documento también promueve el apoyo a proyectos y emprendimientos liderados por jóvenes que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

Con este manifiesto, RD nos Une puso en marcha a una agenda de trabajo orientada a promover campañas, espacios de reflexión y encuentros que contribuyan al fortalecimiento de los valores en la comunicación y al desarrollo de una sociedad más consciente, participativa y cohesionada.