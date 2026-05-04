Omega se tatúa la espalda completa

El merenguero urbano Omega El Fuerte viajó a España para realizarse un tatuaje de un arcángel en la espalda, en un procedimiento que llamó la atención por llevarse a cabo bajo sedación intravenosa.

El encargado del trabajo fue el tatuador Miguel Bohigues, quien compartió en sus redes sociales parte del proceso, destacando que el artista fue sometido a anestesia para poder completar la pieza de gran tamaño.

“Tenemos a Omega El Fuerte, tenemos esta espalda, tenemos una sedación y al equipo de Intrance”, expresó en el video publicado.

La técnica de sedación intravenosa, utilizada en este caso, suele emplearse tanto en procedimientos médicos como en tatuajes de larga duración o alta complejidad, permitiendo al paciente mantenerse relajado durante el proceso.

Bohigues también dedicó un mensaje de agradecimiento al intérprete de “Si no me amas”, resaltando la confianza depositada en su equipo.

"Un verdadero honor trabajar contigo, hermano. Gracias por confiar en nosotros y en nuestro trabajo, y por vivir esta experiencia de tatuaje con anestesia junto a nuestro equipo. Disfruté cada momento del proceso y del resultado final. Cada pieza cuenta una historia y esta no es la excepción”, escribió.

Además, agregó que el artista estuvo tranquilo y relajado durante el proceso, junto al equipo médico.