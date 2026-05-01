Extensión de los nacidos en abril no afecta proceso de adquisición de nueva cédula a los de mayo

La Junta Central Electoral (JCE) anunció que extenderá el plazo a los nacidos en el mes de abril para adquirir la nueva cédula de identidad y electoral.

La medida se tomó debido a que los nacidos el mes pasado iniciaron el proceso el día 12, por lo que no agotaron un mes completo en la obtención de su nuevo documento.

Los nacidos en abril tienen hasta el 11 de este mes de mayo para adquirir la nueva cédula. Sin embargo, esto no afecta a las personas que nacieron en este mes, ya que pueden acudir a uno de los 193 centros, en los horarios establecidos a obtener el documento.

La JCE recuerda que la adquisición de la cédula no se realiza por el día de cumpleaños, más bien por el mes. A los nacidos en mayo les corresponde desde este viernes primero hasta el domingo 31.

Para este mes de mayo, el órgano electoral ha anunciado que iniciará el proceso de cedulación para los dominicanos en el exterior. Hasta el momento no se ha informado la fecha establecida, pero el proceso será por citas y sin necesidad de acudir a los centros en el mes de cumpleaños.

En 152 centros, se expide el documento de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Sábados, domingos y días feriados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

En 32 centros a nivel nacional, en especial en “aquellos municipios cabeceras”, se estará realizando el proceso de entrega de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Y en ocho centros a nivel nacional la entrega será durante las 24 horas del día. De 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche, para aquellos que acudan por su mes de cumpleaños, y de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana, para los ciudadanos que hagan una cita a través de la página https://citas.jce.gob.do y quieran el documento fuera del mes de cumpleaños.

Los centros en que se entregará el documento de identidad durante 24 horas son las oficinas de la Junta Central Electoral ubicadas en La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, La Vega, Santiago, La Romana y San Cristóbal.