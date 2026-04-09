JCE habilita página de citas para solicitar nueva cédula

Este domingo 12 de abril empieza el proceso masivo para que los ciudadanos adquieran su nueva cédula de identidad, tal como ha anunciado la Junta Central Electoral (JCE) en varias ocasiones.

Para aquellas personas que quieran obtener el documento fuera de su mes de nacimiento y en horario de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana, el órgano electoral ha habilitado la página https://citas.jce.gob.do/.

Estas citas también son hábiles para aquellos que acudan en horario normal, dentro del mes de cumpleaños, a los centros de cedulación ubicados en las plazas comerciales.

Los horarios de las plazas son de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche; sábados de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche y domingos y días feriados de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Hasta la fecha, según informaciones, las citas en la madrugada solo son hábiles en ocho locales de la JCE a nivel nacional, ubicados en La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, La Vega, Santiago, La Romana y San Cristóbal.

“En el Sistema de Citas de la Nueva Cédula puedes seleccionar el día y la hora que mejor te convenga. Consulta los horarios y lugares disponibles y realiza tu cita”, escribió la JCE en la publicación.