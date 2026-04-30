Soraya Suárez a Sanz Lovatón sobre alza de alimentos: Yo no sé dónde él compra, porque sí han subido

La diputada de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Soraya Suárez, expresó que las declaraciones de su compañero de partido y ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, no se corresponden con la realidad porque los precios de los alimentos sí registran alzas.

“Yo no sé dónde él compra, porque sí han subido, yo compro, hago la compra”, dijo al ser cuestionada sobre estas declaraciones.

Dijo que al decir esas cosas le hace daño al Gobierno, porque no son ciertas, por lo que entienden que él no es la persona que realiza las compras en su casa.

“Hay un tema, nosotros no le hacemos bien al gobierno cuando decimos este tipo de cosas sabiendo que no es así. Se lo puedo aceptar, tal vez él no vaya al supermercado y vaya la señora; alguien de la casa... Pero ha subido porque cuando tú compras básicamente lo mismo y te das cuenta de que te han subido un par de miles de pesos”, dijo al ser entrevistada en el programa “Ahora por la mañana” de la Super 7 FM.

Se recuerda que tras la reunión con los representantes de las centrales sindicalistas de la comisión gubernamental designada por el presidente Luis Abinader para conversar con los diferentes sectores sobre la crisis que ha generado la guerra en Irán, Sanz Lovatón aseguró que ninguno de los productos de la canasta básica ha sufrido alzas en sus precios debido al éxito del plan del gobierno para mitigar los efectos.

“El plan está siendo ejecutado y ha dado resultados, no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precio, no hay una sola señal de que el abastecimiento del país ha tenido problemas y eso ha sido fruto al seguimiento que el presidente Abinader y que el gobierno dominicano le ha dado a cada uno de los renglones, a cada una de las materias primas que son esenciales para nuestro abastecimiento", afirmó Lovatón.

Soraya y Carlos Pimentel

Al ser cuestionada sobre cuál funcionario público debe mejorar las funciones que realiza, la diputada de Santiago indicó que el trabajo de Carlos Pimentel en la Dirección de Compras y Contrataciones, porque él no puede esperar que llegue el escándalo para decir “que eso no debió hacerse”.

“Tú no puedes esperar que llegue el escándalo para decir que esa compra no se debió dar, que esa licitación no se debió dar, porque tú estás ahí para ser un contenedor y devolver: ‘Mira, eso no va así, hay que arreglar'”, expresó.