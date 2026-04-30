Gobierno anuncia nuevas medidas para mitigar crisis

El Gobierno anunció una serie de nuevas medidas en búsqueda de "contener y eficientizar" el gasto público como forma de mitigar el impacto de la crisis producida por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos.

Dentro de las medidas adoptadas durante el Consejo de Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, se destaca la propuesta de reducir en 50% el presupuesto de los partidos políticos.

Tras una reunión, se extendió por más de una hora, el director General de Presupuesto, José Rojo Presbot, manifestó que con la aplicación de estas medidas se busca que el Estado tenga una "disponibilidad" de 40,000 millones de pesos.

Además de la reducción a la mitad del dinero que el Estado le entrega a los partidos políticos, las medidas a aplicar, de "manera inmediata", son la reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria; la disminución de reparaciones y mantenimientos menores y la racionalización de servicios y contrataciones.

Además, la limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes y la racionalización de combustible y publicidad.

También se anunció la reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.

"Esto partiendo de un principio fundamental de que todo lo que está comprometido bajo contrato, se mantendrá y todo aquello todo aquellas apropiaciones presupuestarias que aún no se han comprometido bajo contrato, estarán sujetas a revisión y reducción en las instituciones", explicó Rijo Presbot.

El mismo resaltó que estas decisiones responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el contexto internacional, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.

Los combustibles

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que hasta el momento nos se ha tomado una decisión sobre si los precios de los combustibles variarán o no en esta semana y que se mantienen en el proceso de evaluación.

El mismo señaló que el Ministerio de Industria y Comercio comunicará la decisión en la tarde del viernes.

Destacan solidez de economía dominicana

De su lado, el ministro de Hacienda y Economía, Magin Díaz, destacó la economía dominicana mantiene "fundamentos sólidos" para enfrentar el actual choque externo provocado por el alza en los precios internacionales del petróleo, destacando la estabilidad macroeconómica y la capacidad de respuesta del país.

Díaz, afirmó que República Dominicana enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, provocado por el alza de más de un 80 % en el precio del petróleo, pero aseguró que el Gobierno ha centrado su estrategia en tres objetivos esenciales que es preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre los alimentos, la canasta básica y los insumos agropecuarios; y sostener la inversión pública.

El mismo subrayó que el país cuenta con reservas internacionales superiores a US$16,000 millones, estabilidad cambiaria, crecimiento económico, fortalecimiento de los programas sociales y una política de austeridad orientada a proteger a la población más vulnerable.

En ese mismo orden, Paliza, explicó que el país enfrenta un choque externo, cuyo principal canal de transmisión para economías como la dominicana es el aumento en los precios internacionales del petróleo, lo que genera presiones directas sobre la inflación y el costo de vida.

En ese sentido, destacó que cada aumento sostenido de US$10 por barril implica alrededor de US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana, lo que incrementa las presiones fiscales y los costos asociados a los subsidios.