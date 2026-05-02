Inician demolición de roca que cayó en carretera Juan Pablo II, próximo a Samaná

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), informó que fue cerrada la Autopista del Nordeste, km 82 (Majagual), Monte Plata, en ambas direcciones debido a un deslizamiento de tierra del que resultó un desprendimiento de una roca de gran tamaño.

La entidad también agregó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) trabaja en la demolición de la “gigantesca roca” que cayó en la zona afectando el carril derecho de la referida vía.

El deslizamiento fue producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional y que según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha dejado un saldo de 5 viviendas destruidas, 1,699 afectadas, 8,495 personas desplazadas y al menos 45 comunidades incomunicadas.

El fenómeno atmosférico desató fuertes aguaceros dispersos, tormentas eléctricas, ráfagas de viento e inundaciones que afectaron distintas regiones del país. No obstante, el panorama tiende a mejorar, ya que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el sistema climático ha comenzado a debilitarse y a alejarse paulatinamente del territorio nacional.