¿En qué lugar está el símbolo de que eres donante de órganos en la nueva cédula?

Aunque donar órganos y tejidos no es una práctica masiva en República Dominicana, desde 1998 existe una institución que regula este tipo de acciones: el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), creado por la Ley 329-98, de Donación y Legado de Órganos y Tejidos para Trasplante.

Ante esta realidad, la Junta Central Electoral (JCE) ha informado, en varias ocasiones, que los ciudadanos que son donantes de órganos y desean colocar esta información en su nueva cédula de identidad y electoral, deben informarlo cuando acudan a renovar el documento. Para que la información quede registrada, necesitan presentar el carnet del Incort que los certifica.

Contrario a comentarios que circulan en redes sociales, la información de que eres donador de órganos no está visible en la nueva cédula de identidad. La misma forma parte de las informaciones que contiene el chip.

Recuerda que este chip almacena toda la información biográfica (nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, estado civil, número de cédula, etc), y aquella biométrica (huellas), que están en este documento de identidad.

La JCE explicó a Listín Diario, tras el cuestionamiento de cómo los médicos sabrán que una persona es donante de órganos si en su cédula no está visible, que se está desarrollando una plataforma junto al Ministerio de Salud Pública para estos fines.

“La Junta Central Electoral en conjunto con el Ministerio de Salud Pública está desarrollando una plataforma que permitirá la interoperabilidad de ambas instituciones; a través de esa plataforma se podrá acceder a las informaciones médicas que constan en la cédula”, explicó el órgano electoral a este medio.

Además de informar que la persona es donador de órganos o tejidos, la antigua y esta cédula contienen la tipificación de sangre. En el nuevo documento está representada por una gota de sangre roja.

En una participación en el programa "El Día", el director del Incort, José Juan Castillos Almonte, explicó que, independientemente de que una persona haya certificado en vida que quiere ser donador de órganos, sus familiares son los encargados de decidir si la donación se realiza o no.

De acuerdo a informaciones del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, desde 1972 al 2025 se han realizado 5,794 donaciones de órganos en el país, la mayoría de estas de córneas con 4.097.

Luego están los trasplantes de riñón con 1,567; de médula ósea, con 66; de hígado, 58. Además, 3 de corazón y 3 de páncreas.

De acuerdo a los datos, en el país nunca se ha realizado un trasplante de páncreas.