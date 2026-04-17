¿Qué significa la gota de sangre en la nueva cédula de identidad?

Los cambios que trajo la nueva cédula de identidad y electoral no solo son de imagen. La Junta Central Electoral (JCE) modificó la forma en que se expresará el tipo de sangre de cada ciudadano.

Ahora, en vez de que la cédula diga “sangre”, aparecerá en el nuevo documento una gota roja -simbolizando la sangre- situada en el lado del fundador de la patria, Juan Pablo Duarte, para expresar el grupo sanguíneo de cada persona.

La cédula no es el único documento de identidad que contiene el tipo de sangre de las personas. La licencia de conducir también tiene un apartado para que se coloque esta tipificación. Esto es importante porque, ante cualquier emergencia que requiera una transfusión, los doctores sabrán qué tipo de sangre colocar en las personas.

La JCE recomienda a los ciudadanos que quieran colocar esto en su nueva cédula llevar un análisis que certifique el tipo de sangre; también cada persona puede presentar un documento donde sí se observe su tipo de sangre.

Esta imagen muestra como se verá el tipo de sangre en la nueva cédula y como se registraba en la anterior.

¿El símbolo de sangre es el mismo que el de donación de órganos?

En los últimos días, muchas personas han desinformado que el símbolo de la sangre significa que eres donador de órganos; no, no es cierto. Aunque la nueva cédula permite que las personas que son donadores de órganos lo especifiquen en el documento, cada simbología es distinta.

Para colocar en la nueva cédula de identidad que eres donador de órganos, necesitas la certificación del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) y presentarla ante el empleado de la Junta Central Electoral cuando acudas a renovar tu nueva cédula.

Esta opción, al igual que el tipo de sangre, es opcional.

Si te lo preguntabas, en todo el 2025 hubo 12 donaciones de órganos en todo el país.