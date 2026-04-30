Fijan para 5 de mayo continuación de medida de coerción a fiscal acusado de recibir 10 mil dólares

La jueza de Instrucción Especial, Isis Muñiz, continuará el 5 de mayo con el conocimiento de la medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de un testigo vinculado al caso Senasa.

La magistrada conocerá a las 2:00 de la tarde la solicitud de medida de coerción presentada contra el fiscal, quien se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La jueza dispuso la continuación de la audiencia luego de que el pleno de la cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara una recusación presentada en su contra por la defensa del imputado.

Cabe destacar que sobre el caso el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declaró su incompetencia para conocer dicha recusación, remitiéndola al pleno de la Corte para que decidiera sobre la misma.

La magistrada Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue recusada por los abogados del fiscal, quien se encontraba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Los motivos de la recusación

El recurso fue interpuesto por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes alegan que la jueza Muñiz ha comprometido su imparcialidad.

El caso

El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero por parte de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Dada la gravedad de los hechos y la condición de fiscal del imputado, el órgano persecutor ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.