Periodista de Listín Diario gana Premio Nacional de Periodismo de Datos

La periodista de investigación Eliana Ledesma ganó el primer lugar en la categoría Diamante de la séptima versión del Premio Nacional de Periodismo de Datos, reconocimiento otorgado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).

El galardón coronó el trabajo periodístico titulado “Iglesias fueron exoneradas de casi RD$300 millones en impuestos por vehículos”, el cual forma parte de una serie de reportajes sobre exoneraciones a vehículos importados. Esta investigación expuso los mecanismos mediante los cuales ciertos importadores accedieron a beneficios fiscales.

Además de agradecer a Dios, Ledesma agradeció a Listín Diario por la inspiración y la colaboración en la elaboración del trabajo ganador. Asimismo, agradeció a la Digeig por las herramientas que pone a disposición de los usuarios para el acceso a la información pública.

Eliana Ledesma recibe de manos de Milagros Ortiz Bosch, directora de la Digeig, el reconocimiento por el primer lugar del VII Premio Nacional de Periodismo de Datos.Paul Mathiasen

“Gracias, por supuesto, a la Digeig por motivar a los profesionales de la comunicación a redactar trabajos en base a datos, permitir que todas las instituciones que están inscritas puedan poner a disposición de la ciudadanía estos datos para todos, no tan solo para los periodistas, que ayudan a elaborar investigaciones con ese rigor”, manifestó la joven periodista.

Ledesma, quien colabora en este periódico, integra un grupo de periodistas del medio que ha ganado alguna mención en este premio casi cada año.

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Otros reconocimientos

El concurso reconoció otras investigaciones en sus categorías de Oro y Plata. Joan Sebastian Vallejo ganó la categoría Oro por "Feminicidios en cifras: tragedia humana y económica que estremece la ciudad", mientras que Luis David Flores se llevó la categoría Plata con "Personas con discapacidad y empleo: inclusión que genera valor”; ambos periodistas de El Dinero.

Cada ganador recibió, además del premio en efectivo, una placa de reconocimiento.