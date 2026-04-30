Raquel Peña encabeza segundo congreso del CAID sobre la inclusión más allá del diagnóstico

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el segundo congreso del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) titulado “Inclusión, más allá del diagnóstico”, un espacio donde expertos compartieron sus conocimientos, experiencias y avances en torno a la inclusión.

Peña, durante su intervención, dijo que la inclusión no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria, que se construye con decisiones concretas, pero sobre todo con compromiso colectivo.

“Hoy realmente nos convoca bajo el propósito de seguir avanzando hacia lo que es una inclusión que vaya más allá de lo que es el diagnóstico. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de poder reconocer a cada persona en toda su dimensión, hablamos de ver capacidades, pero también de abrir un sinnúmero de oportunidades y de construir entornos donde cada individuo pueda desarrollarse plenamente sin barreras, pero sobre todo con mucha dignidad”, manifestó durante el congreso realizado en el Hotel Catalonia.

Además, destacó que durante el encuentro se presentarían las exposiciones de profesionales, familias, educadores locales e internacionales que tienen como causa común el poder garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso real a una vida plena, participativa y productiva.

“El Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 es una política pública que viene a trazar una hoja de ruta clara, pero sobre todo que viene a garantizar igualdad de oportunidades, accesibilidad y una inclusión efectiva en todos los ámbitos de la sociedad”, explicó.

Este plan impacta a más de 478 mil personas, con servicios de salud, rehabilitación, así como su integración al sistema educativo y la vida social.

Uno de los expositores internacionales, el doctor José Luis Cuesta Gómez, trató el tema sobre la calidad de vida y sus implicaciones en la evaluación y planificación de servicios de apoyo, para que se creen espacios de conformidad con cada una de las necesidades de las personas con discapacidad.

“Las personas con autismo tienen menos calidad de vida que el resto de la población. Hay estudios que analizan las conclusiones de estudios que han hablado sobre calidad de vida y en todos ellos nos muestran en más de un 51% de los casos que las personas con autismo evidencian menores niveles de calidad de vida”, dijo.

Destacó que las personas con autismo tienen una mayor prevalencia de poder consistir no solamente la discapacidad con el evento como condiciones o situaciones relacionadas con la ansiedad y con la depresión, y eso garantiza un menor nivel de calidad de vida.

Este congreso estará expuesto los días 30 de abril hasta el primero de mayo en el Hotel Catalonia, ubicado en la avenida George Washington.