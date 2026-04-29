Francisco Javier insta al Gobierno a atender advertencia de Rainieri sobre falta de planificación en crecimiento de turismo

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, consideró que el gobierno debe prestar atención a la alerta hecha por el empresario Frank Rainieri en relación con la falta de planificación en aspectos vitales del turismo.

El exministro de Turismo comentó que, si hay una actividad generadora de riqueza que no debe ser descuidada, es la turística, debido al impacto positivo que tiene en la economía dominicana.

El máximo ejecutivo de Grupo Puntacana, Raineri, valoró la semana pasada como sotenible el crecimiento inmobiliario y turístico sin una regulación y sin un plan de ordenamiento territorial en Punta Cana, cuya dimensión catastral "es más grande" que la del Gran Santo Domingo.

“Ha pasado una semana del planteamiento del empresario Frank Rainieri y no he visto, al menos públicamente, la reacción de las autoridades gubernamentales. Una comisión de altos funcionarios debería ir a hablar con él sobre el alcance de lo que ha dicho con la finalidad de solucionar cualquier situación que no marche bien”, expresó.

Según declaraciones escritas, García afirmó que la industria turística es fundamental para la económica, en vista de su aporte significativo al Producto Interno Bruto del país.

Sostuvo que, ciertamente, un desarrollo turístico desordenado, carente de planificación ni supervisión podría dañar un determinado destino turístico.