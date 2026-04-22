Frank Rainieri: “No podemos copiar a Punta Cana en todas las esquinas, tienen que buscar su nicho”

El empresario Frank Rainiri, en el marco del Dominican Annual Tourism Exchange (Date) que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones del hotel Barceló, afirmó que las demás zonas del país no pueden copiar a Punta Cana, ya que esta tiene condiciones únicas, por lo que recomienda que se identifiquen los atractivos de cada lugar para potencializarlos.

"Hay que buscar los nichos para esos lugares; no podemos copiar a Punta Cana en todas las esquinas. Puerto Plata no lo había entendido; ahora está creciendo porque buscaron su nicho. Cabarete buscó su nicho, Samaná está buscando su nicho y así cada zona”, manifestó Rainieri.

En cuanto al turismo, el empresario también dijo que se deben empujar las conexiones aéreas internas para que el turista pueda hacer excursiones aéreas en aviones de al menos 30 pasajeros para “abaratar los costos”.

Al ser abordado sobre cómo va la economía de la región este en medio de la crisis en Medio Oriente, este dijo que la misma sigue creciendo.

"Yo creo que en la zona este y en el país somos privilegiados, tenemos un crecimiento de más de un 10% este año en plena guerra y todos los meses llegando más turistas y cruceros y con esto más visitantes. Más empresas interesadas en invertir en República Dominicana”, aseveró.

Para el año 2036, el empresario espera que haya unas 70,000 habitaciones hoteleras en Punta Cana para albergar turistas.

“70,000 habitaciones hoteleras turísticas que hay que diferenciarlas de aquellas que se están construyendo, porque tú vas por Verón y en cada esquina hay un hotel, pero son para el personal local, mayormente, que viene a visitar la zona o viene a vender”, indicó.

Sobre Date

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) inauguró la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, consolidada como un escenario de comercialización turística del Caribe, desde donde el país proyecta su liderazgo regional y reafirma el papel del turismo como eje estratégico de la economía nacional.

La edición 2026 reúne a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores, más de 300 compradores internacionales y una oferta de 120 stands que representan la diversidad del destino dominicano.

En este contexto, se proyecta la realización de más de 8,000 citas de negocios, con más de 5,000 ya confirmadas, que incidirán directamente en la ocupación hotelera, la llegada de visitantes y la generación de divisas.