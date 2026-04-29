México enviará reclamo diplomático a EEUU tras acusaciones de narcotráfico contra gobernador de Sinaloa

México informó este martes que enviará un reclamo diplomático a la embajada de Estados Unidos tras conocerse las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha.

Un comunicado de la cancillería, sin mencionar expresamente el caso de Sinaloa, detalló que el gobierno estadounidense presentó la tarde del martes solicitudes de extradición de "diversas personas" y que la ley de extradición preserva la confidencialidad.

Los tratados vigentes "establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer", señala el comunicado de Relaciones Exteriores.