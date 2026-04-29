Gobernador de estado mexicano de Sinaloa rechaza acusaciones de narcotráfico de EEUU

El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, rechazó este miércoles la acusación de nexos con el narcotráfico que presentó en su contra una corte federal de Estados Unidos, y denunció una "perversa estrategia" contra la soberanía de México.

"Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno", escribió en la red social X.

Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel del mismo nombre.