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Eovaldi lanza 7 entradas en blanqueada 3-0 de Rangers sobre Yankees y evitan barrida

El lanzador de los Rangers de Texas, Nathan Eovaldi, realiza un envío contra los Yankees de Nueva York en la tercera entrada del partido.

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Agencia APArlington, RD

Nathan Eovaldi permitió cuatro hits en siete entradas sin permitir carreras, el encendido Josh Jung conectó un sencillo de dos carreras y los Rangers de Texas vencieron el miércoles 3-0 a los Yankees de Nueva York, líderes de la Liga Americana, para evitar una barrida de tres juegos.

El roletazo de Jung que atravesó el lado izquierdo del cuadro interior con las bases llenas en la quinta entrada puso a Texas arriba 2-0 y sacó del juego al boricua Elmer Rodríguez (0-1), uno de los principales prospectos de los Yankees que hacía su debut en las Grandes Ligas. Jung ha bateado para .381 (32 de 84) con 17 carreras impulsadas en 24 juegos en abril.

Eovaldi (3-4) ponchó a siete y dio una base por bolas ante los Yankees. Lanzó 70 de 102 pitcheos en zona de strike contra el equipo que llegó al juego con la mejor marca de las Grandes Ligas con 48 jonrones.

Jacob Latz ponchó a uno y permitió un hit en las dos últimas entradas para su segundo salvamento, y completar la tercera blanqueada de los Rangers esta temporada.

New York (20-11), que había ganado 10 de sus 11 juegos anteriores, se quedó sin anotar por segunda vez esta temporada.

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