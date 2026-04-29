Cole Young impulsó 3 carreras y guía a los Marineros al triunfo sobre Marineros

Cole Young impulsó tres carreras en las últimas entradas para los Marineros de Seattle , incluyendo el sencillo de dos carreras que les dio la ventaja en la novena entrada y que impulsó una victoria de 5-3 sobre los Mellizos de Minnesota el miércoles.

Young intentó conectar un lanzamiento exterior que golpeó frente al montículo y que pasó justo por encima del guante de Eric Orze (0-1), quien vio cómo la pelota se deslizaba más allá del segunda base Luke Keaschall, que se lanzó en plancha, con el cuadro interior adelantado. Orze retiró solo a uno de los cinco bateadores a los que se enfrentó en la entrada de tres carreras para los Marineros.

Andrés Muñoz lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su sexto salvamento en siete intentos, y los Marineros obtuvieron su octava victoria en 11 juegos. Young, de 22 años, quien también conectó un doble para empatar el partido con dos outs en la séptima entrada, batea para .383 con 10 carreras impulsadas en 47 turnos al bate en sus últimos 13 juegos.

Seattle (16-16) mejoró su récord a .500 por primera vez desde el 3 de abril.

El sencillo de Victor Caratini, quien entró como bateador emergente con dos outs en la octava entrada, le dio a los Twins una ventaja de 3-2 contra Gabe Speier, quien fue llamado rápidamente desde el bullpen de Seattle cuando Matt Brash fue retirado después de dos lanzamientos por precaución debido a molestias en el costado. Cooper Criswell (1-0) consiguió el último out de la entrada con las bases llenas.

Los Twins batearon de 3-22 con corredores en posición de anotar, perdiendo los dos últimos partidos de la serie.

Taj Bradley logró su cuarta apertura de calidad en siete salidas para los Twins, permitiendo solo cuatro hits y dos bases por bolas en siete entradas con siete ponches antes de que su débil bullpen volviera a fallar. Minnesota llegó a la tarde con una efectividad de relevo de 5.13, la quinta peor en las Grandes Ligas .

JP Crawford conectó un jonrón para los Mariners.

Brooks Lee conectó un sencillo de dos carreras con dos outs para los Twins ante el abridor George Kirby en la cuarta entrada.