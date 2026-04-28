Autoridades articulan plan para frenar el caos en las vías públicas

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó ayer junto a varias autoridades una mesa de trabajo con el propósito de avanzar en un plan de acción integral orientado al ordenamiento del tránsito y la seguridad vial.

En la reunión estuvieron presentes la procuradora general, Yeni Berenice; Milton Morrison director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, y el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Randolfo Rijo Gómez.

De acuerdo a declaraciones de la ministra en sus redes sociales, los trabajos constaron en diagnóstico, levantamiento de brechas y una hoja de ruta con metas medibles.

“Seguimos articulando esfuerzos para reducir riesgos, fortalecer el control y garantizar vías más seguras para todos”, expresó Raful a través de su cuenta de X.

Tras la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de camión recolector de desechos sólidos, a manos de una turba de motoristas, distintas personalidades han propuesto varias medidas para frenar el manejo irresponsable y las imprudencias viales.

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo, dijo a Listín Diario en días anteriores que se necesita reforzar el respeto a las normas de tránsito y endurecer las sanciones contra quienes las violan.

Pérez Figuereo señaló que uno de los principales problemas puede deberse al deterioro mecánico de los vehículos y la falta de controles efectivos.

“No es posible que cada dominicano ande en un vehículo haciendo lo que quiera y atravesándose, rebasando por los carriles que quieran, en las condiciones que quieran, porque por ahí comienza la cosa. También hay que poner atención a las condiciones de los vehículos”, señaló a periodistas de este diario.

De igual forma, el dirigente sindical y abogado Mario Díaz, se mostró a favor de iniciar de inmediato la aplicación de la inspección técnica vehicular, tal como lo establece la Ley de Tránsito de la República Dominicana, a todos los vehículos que integran el parque vehicular nacional.

Díaz sostuvo que esta medida debe ir acompañada de la prohibición por tiempo indefinido de la importación de motocicletas, así como del establecimiento de controles más rigurosos sobre el parque existente, a fin de garantizar su adecuada regulación, registro y fiscalización.

En su Editorial del pasado miércoles 22 de abril del año en curso, titulado “La misma imprudencia, el mismo caos” el periódico Listín Diario, describió una serie de accidentes que han ocurrido en distintos puntos del país, los cuales han dejado decenas de muertes y heridos.

“Si de manejo temerario se trata, los conductores de autobuses rivalizan con los motoconchistas, ya que usan carriles a la libre, irrespetan los límites de velocidad y circulan con luces rotas, neumáticos desgastados o visibles defectos”, señala el Editorial.