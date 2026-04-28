Academia de Ciencias está en contra de explotación minera en San Juan

La Academia de Ciencias de la República Dominicana se manifestó en contra de la actividad minera en San Juan, en función de la riqueza ambiental que representa la Cordillera Central para la provincia y otras actividades en el país.

José Manuel Mateo Felix, miembro de la Comisión de Ciencias Naturales y Medioambiente de la Academia de Ciencias y miembro de número de la institución, señaló que esta oposición minera en el granero del sur, se basa en la experiencia que ha tenido el país históricamente con este sector en otras provincias, como Pedernales, La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

“Porque la minería en el país no genera confianza en su ejecución y su desarrollo y porque históricamente la minería se ha desarrollado contrario a la ley, dejando pasivos ambientales eternos y con poco impacto económico y de mejoría de la calidad de vida de las comunidades cercanas donde se desarrolla, pero esto no es un discurso, estos son planteamientos concretos”, explicó Mateo al conversar con Listín Diario.

Señaló que el desarrollo de estas actividades que propone la empresa GoldQuest a través del Proyecto Romero, afectaría la considerada “Madre de las aguas”, por albergar importantes nacimientos de caudalosos ríos del país.

“GoldQuest es una empresa que pretende hacer explotación minera en la Cordillera Central, en la llamada madre de las aguas, donde hay más de 20 áreas definidas para protección y consumo de agua ¿Qué pasa en la Cordillera Central? Que es el espacio ecosistemico que genera el 80% del agua que consume República Dominicana para la agricultura, la agropecuaria, vale decir seguridad alimentaria, para el consumo humano, para los acueductos, para la energía eléctrica, para el turismo, para el desarrollo industrial y para la cotidianidad de la gente”, precisó.

Puntualizó que el beneficio económico que genera la minería en el país, no se compara con el pasivo ambiental de por vida que generan estas actividades, de manera puntual en la Cordillera, por su importancia hídrica y de áreas protegidas.

“Si hay algo, en lo que el país, todos a unanimidad debería estar de acuerdo es a proteger y resguardar la Cordillera Central, por lo que representa para el bienestar y el desarrollo del país, la minería te puede ofrecer dos o tres beneficios en dos o tres años, pero eso es esporádico, eso no es sostenible, el valle de San Juan por siglos ha estado ayudando a este país y contribuyendo para la seguridad alimentaria como el granero del sur, el río San Juan te provee agua para ese valle, pero también te da agua para el Yaque del Sur que lleva agua a Barahona, a Pedernales, a Bahoruco, a Independencia, a toda la región Sur”, destacó el ingeniero.

Aclaró uno de los puntos de defensa de la empresa desarrolladora, respecto a la generación de insumos para la creación de teléfonos y otros dispositivos móviles, explicando que ese tipo de insumo se sustenta de la minería mundial, más no por el contrario de la que se da en islas como la española.

Es inconstitucional

Mateo Felix también señaló que el desarrollo de estas actividades además de ser contrario a la ley 202-04 de áreas protegidas es inconstitucional, puesto el artículo 15 de la Constitución dominicana es claro al subrayar que el agua representa un patrimonio nacional estratégico de uso público inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

“Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas”, señala un párrafo del artículo.

Asimismo, citó el artículo 16 de la misma pieza, sobre áreas protegidas, que precisa estos son bienes inalienables de la nación, inembargables e imprescriptibles. De manera particular la Cordillera Central cuenta entre sus límites con 20 áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Ante esto, el académico exhorta a los Ministerios de Medioambiente y Recursos Naturales, así como de Energía y Minas a no dar concesiones de exploración ni explotación minera en enclaves como las cordilleras Central y Septentrional, última de la que ya se otorgaron al menos tres permisos de exploración.

Fue enfático en que el Proyecto Romero no es viable y en caso de que se otorgue algún permiso, sería el inicio de otros permisos de explotación que acabaría con parte de la riqueza medioambiental que representa la Madre de las aguas.

“Ellos van a trabajar sin que los ojos nuestros lo vean en el subsuelo donde están las venas de las aguas y eso tiene una implicación para la contaminación, para los cambios de los patrones geológicos, los patrones hídricos en los fondos subterráneos geológicos y tendrá una repercusión en el agua superficial, que es la que nos llega a través de los ríos y de los arroyos. No estamos hablando de una tontería, estamos hablando de una cosa muy seria”, expresó.

Por demás, estas actividades afectarían el desarrollo y calidad de vida de los residentes cercanos a la zona, quienes deberán dejar detrás su vida, la casa y la tierra que los vio nacer.