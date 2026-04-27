UNPHU inaugurará sus Juegos Intramuros en su aniversario 60

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) dará apertura este jueves 30 de abril a sus Juegos Deportivos Intramuros, una iniciativa que forma parte de la agenda conmemorativa de su 60 aniversario institucional y que busca fortalecer la integración, el sentido de pertenencia y el espíritu universitario a través del deporte.

El acto inaugural se realizará a las 5:00 de la tarde en la cancha de baloncesto y voleibol de la universidad, con la participación de 700 personas, entre estudiantes, egresados, colaboradores y representantes de la extensión de La Vega. En esta jornada, la comunidad UNPHU se reunirá en un ambiente de entusiasmo, sana competencia y confraternidad, representando con orgullo a sus distintas facultades y carreras.

Las competencias se desarrollarán del 30 de abril al 22 de mayo e incluirán disciplinas como atletismo en la modalidad de caminata campo traviesa, ajedrez a siete rondas bajo sistema suizo, baloncesto, béisbol, fútbol sala, tenis de campo, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol. A través de estas actividades, la universidad reafirma su compromiso con una formación integral que promueve valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la excelencia.

En esta edición, los Juegos Deportivos Intramuros estarán dedicados al profesor Rolando Miranda, inmortal del deporte dominicano, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a sus 45 años ininterrumpidos como director de deportes de la institución, dejando una huella significativa en la vida deportiva y formativa de la universidad.

Como parte de la programación, se disputará la gran Copa Seaboard, que será otorgada a la facultad que acumule la mayor cantidad de puntos en las distintas competencias, incentivando así la participación activa y el espíritu competitivo entre los equipos representantes de cada área académica.

La universidad agradece además el respaldo de las entidades patrocinadoras que hacen posible esta celebración deportiva: Seaboard, EPS, RV Consultores Internacionales, el INEFI y MIDEREC, cuyo apoyo contribuye al fortalecimiento de iniciativas que fomentan el desarrollo integral y la sana convivencia en la comunidad universitaria.

En el marco de sus 60 años de historia, la UNPHU continúa impulsando espacios que enriquecen la experiencia estudiantil y fortalecen los vínculos entre estudiantes, egresados, colaboradores y autoridades. Los Juegos Deportivos Intramuros se integran así a una programación conmemorativa que celebra con orgullo el legado de la institución y proyecta su compromiso con el futuro.