“Mi hermano no habría sobrevivido a este dolor”: testimonio de Eliezer Pérez, hermano de Rubby Pérez

Eliezer Pérez, hermano del reconocido merenguero Rubby Pérez, fallecido en la tragedia de la discoteca Jet Set, describió con voz quebrada pero firme el vacío insalvable que ha dejado la pérdida de su hermano en la familia Pérez Díaz.

En representación de su sobrina Casey, quien reside en el extranjero, y de sus otros seis hermanos, calificó el suceso como una muestra de "irresponsabilidad mayúscula" que ha transformado la vida de todos sus allegados.

Uno de los momentos más tensos del testimonio ocurrió cuando Eliasel recordó una conversación sostenida con Rubby en noviembre del año pasado. Ante los reclamos de por qué no se presentaba en ciertos establecimientos de la capital, la respuesta del artista resultó ser, en palabras de su hermano, "lapidaria".

"Mi hermano me dijo: 'No asisto porque Antonio no respeta a los artistas ni respeta al público'. No lo entendí hasta que tuve que ir a retirar su cadáver. Allí se cumplieron sus palabras", afirmó Eliasel ante el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que conoce el juicio preliminar en contra de Antonio y Maribel Espaillat.

Indignación y denuncias de negligencia

La familia Pérez, de formación cristiana, expresó su indignación ante lo que consideran una ligereza en el manejo del caso. Eliasel denunció que la tragedia es el resultado de una cadena de negligencias, en la que se evadieron procedimientos municipales, reclamos de juntas de vecinos y medidas de seguridad esenciales.

Para la familia, la responsabilidad no solo recae en actos directos, sino en la omisión y la ambición, alegando que el negocio se mantuvo abierto por voluntad de los propietarios pese a no cumplir con las normas vigentes.

Homicidio voluntario por omisión

"Para aquellos que creen que matar voluntariamente es solo empuñar un arma, también existe una voluntad permisiva. Mi hermano no está vivo hoy por la voluntad de esos señores", adujo.

Un llamado a la justicia dominicana

Eliasel Pérez concluyó su intervención apelando a la sensibilidad de los jueces para que la justicia terrenal actúe con la firmeza necesaria y evite que el dolor social siga creciendo. Subrayó que, debido a la sensibilidad de Rubby Pérez, de haber quedado vivo, "no habría podido sobrevivir a la magnitud de esta tragedia" por el inmenso amor que le profesaba a su público.

"Tenemos la fe de que la sapiencia de la justicia dominicana pueda aquilatar el dolor que hemos padecido desde la madrugada del 8 de abril", finalizó el portavoz de la familia Pérez.