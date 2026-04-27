Los fiscales, abiertos a cambiar calificación jurídica del caso Jet Set

El Ministerio Público manifestó este lunes que el órgano acusador no se opone a la comparecencia y posterior interrogatorio de Gregory Adames, testigo clave en el caso Jet Set, señalando que los elementos que surjan de dicha declaración podrían motivar un cambio en la tipificación legal del proceso.

El fiscal Enmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, planteó al juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que la institución actúa bajo el principio de objetividad, permitiendo que el desarrollo del juicio sea el que dicte la calificación jurídica final de los hechos imputados a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

Ramírez sostuvo que si durante el interrogatorio salen a relucir datos que alteren la narrativa fáctica presentada inicialmente, el órgano persecutor está en la disposición de realizar los ajustes pertinentes.

"No nos oponemos a esa petición porque puede surgir una cuestión en el desarrollo de ese interrogatorio en la cual el Ministerio Público considere que, si hay que cambiar la calificación jurídica, se haga si así sale a relucir en las declaraciones", afirmó Ramírez ante el tribunal.

Asimismo, hizo referencia a la normativa procesal vigente, la cual faculta y sugiere la posibilidad de que el Ministerio Público y la parte querellante lleguen a un acuerdo respecto a la calificación legal del caso, especialmente cuando surgen pruebas testimoniales que arrojan nueva luz sobre el expediente.

"Inclusive la norma establece que se requiere que el Ministerio Público y el querellante se pongan de acuerdo en cuanto a la calificación jurídica. Si con las declaraciones de ese testigo puede producirse eso, nosotros no nos vamos a oponer de ninguna manera", añadió el magistrado.

El fiscal se pronunció en estos términos luego de que la defensa de Gregory Adames, quien figura como víctima y testigo, presentara un recurso de oposición a la decisión del juez del pasado lunes, la cual había rechazado inicialmente la audición de testigos.

El juez Raymundo Mejía rechazó nueva vez escuchar a Adames como testigo, entendiendo que no es correcto en la fase preliminar, sino en el juicio de fondo.