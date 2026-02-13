Roberto Santana revela detalles de la construcción de 26 centros penitenciarios

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, informó que el gobierno ejecuta un plan plurianual para la construcción y sustitución de centros penitenciarios en el país.

Santana explicó que el proyecto contempla 26 nuevas cárceles y que ya cuenta con presupuesto asignado para varios años.

“Tenemos un presupuesto plurianual. Está previsto el presupuesto de este año, el del 27 y el del 28. Son 4,000 y algo de millones de pesos para este año”, expresó el miércoles durante un Desayuno con Listín Diario.

Indicó que parte de esos recursos será destinado a la construcción de los nuevos recintos. “Parte del presupuesto será destino para la construcción de 26 cárceles”, afirmó.

Cuatro cárceles en fase final

Santana señaló que actualmente están concluyendo cuatro centros penitenciarios. “Estamos concluyendo cuatro cárceles, que son San Juan, Higuey, y Las Parras en su segunda fase y Barahona”, detalló.

La cárcel Las Parras o ( Nueva Victoria).Leonel Matos/LD

También informó que recientemente fueron adjudicadas otras obras. “Acabamos de licitar 10 adjudicadas y dentro de dos o tres semanas empezamos con la primera que es en Baní”, dijo.

Añadió que hay otro recinto que comenzará en los próximos días y que será terminado este mismo año. No especificó el lugar donde se levantará esa cárcel.

“Aparte de eso hay un número 11 que también empieza y va a concluir también en este año”, dijo.

El funcionario explicó que no todas las cárceles estarán listas este año.

“Las otras no terminan este año, las otras 10, sino que terminaría el año que viene, me refiero a la cárcel de Salcedo que la estamos haciendo en coordinación con el comité para el Desarrollo de la provincia de Hermanas Mirabal”.

Además, adelantó que en el segundo semestre se iniciarán nuevos procesos de licitación en otras provincias.

“Nagua, Samaná, Monte Cristi, La Vega, Santiago, que hay que hacer otra, todas esas se van a licitar en el segundo semestre de este año y con esas concluimos las 26”, sostuvo.

Santana explicó que la mayoría de las nuevas cárceles no representan un aumento en la cantidad de centros, sino una sustitución de instalaciones que actualmente operan en espacios inadecuados.

“La gente dice, ¿por qué tantas? Lo que sucede es que de esas 26, 19 lo que van a ser sustituidas que están ahora mismo en recintos militares y recintos policiales”, indicó.

Como ejemplo, mencionó el caso de Las Parras. “Por ejemplo, las Parras, ¿qué es lo que hace? Sustituye a La Victoria”.

Reclusos de La Victoria caminan con sus pertenencias hacia autobuses en los que fueron trasladados a la nueva cárcel de Las Parras.LISTIN DIARIO

Como parte de ese proceso, las autoridades cerraron de forma técnica La Victoria, lo que quiere decir que los jueces ya no están autorizados a enviar más internos a esa cárcel.

Hasta ahora, se han traslado 1,200 privados de libertad desde La Victoria hasta Las Parras. La cifra subiría a 2,400 entre abril y junio cuando se complete el segundo cuadrante de Las Parras.

También señaló que el nuevo centro de San Juan reemplazará una cárcel que funciona dentro de una fortaleza militar. “La de San Juan, que vamos a inaugurar ahora en unos cuantos meses, va a sustituir la cárcel que está en la tercera brigada de la fortaleza”, dijo.

El impacto nacional del plan

El plan de expansión de 26 nuevas cárceles bajo la supervisión de Roberto Santana representa un cambio de modelo en el sistema de justicia dominicano.

Actualmente, cárceles como La Victoria operan con una sobrepoblación que triplica su capacidad. El principal impacto será la seguridad ciudadana, porque al trasladar internos a centros modernos el Estado retiene el control total. En el “viejo modelo”, las bandas suelen controlar el flujo de armas y drogas desde el interior.

También permitirá clasificar a los reclusos según la gravedad de su delito (preventivos vs. condenados), evitando que los delincuentes menores se profesionalicen en el crimen organizado dentro de la prisión.

Respecto a la dignidad humana y derechos humanos, el paso al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria en estos 26 centros implica un cambio radical en las condiciones de vida.

Por ejemplo, se eliminan las “goletas” (comida de mala calidad vendida por internos) por una alimentación estandarizada y acceso a servicios médicos reales. Además, e nuevo modelo obliga a los internos a estudiar y trabajar, reduciendo el ocio que genera violencia.

La reducción de la tasa de reincidencia es el impacto de mayor valor para la sociedad a largo plazo, porque al ofrecer formación técnica (avalada por el INFOTEP u otras instituciones), el interno sale con herramientas para emplearse.

Mientras que en el viejo modelo la reincidencia puede superar el 50%, en el Nuevo Modelo dominicano se ha demostrado que esta cifra cae drásticamente a niveles cercanos al 5%.