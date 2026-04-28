Gastronomía dominicana: reconocen lo mejor de arte culinario del país en una gala

Con la presencia de destacadas figuras del sector gastronómico, empresarial y turístico, la plataforma gastronómica internacional Macarfi celebró su segunda gala en República Dominicana, lo que significó una noche dedicada a reconocer la excelencia culinaria nacional.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel JW Marriott Santo Domingo y se entregaron los reconocimientos a los restaurantes mejor valorados en las provincias de Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, La Vega, Puerto Plata y Samaná.

La gala estuvo encabezada por los miembros del consejo de directores de la firma en República Dominicana: Franklin Lithgow, Luis Ros, Luis Manuel León, Franklin León, Antonio Alma, Antonio Ramírez, Helbert Stern y Luis Andrés Cordero.

Por parte de la marca en España, estuvieron presentes Cristina Carreras, fundadora, y Cristina Arana, vicepresidenta ejecutiva. La velada congregó a los principales exponentes del sector y destacó la diversidad, evolución y calidad de la oferta culinaria del país.

Durante la ceremonia, se destacó el crecimiento sostenido del sector y su impacto en la economía, el turismo y la identidad cultural del país.

En ese contexto, Franklin Lithgow resaltó el valor de la gastronomía como motor de desarrollo: “La gastronomía dominicana vive un momento excepcional y está llamada a convertirse en uno de los grandes motores económicos, turísticos y culturales del país”.

Mientras que Cristina Arana subrayó el potencial del país para consolidarse como un destino competitivo en el aspecto internacional: “República Dominicana tiene producto, talento e identidad para situarse entre los destinos gastronómicos más relevantes de la región; nuestra misión desde Macarfi es acompañar y proyectar ese crecimiento”, señaló.

La Guía Macarfi

Se caracteriza por su sistema de evaluación basado en la experiencia real de comensales experimentados y expertos gastronómicos.

Más allá de los reconocimientos, la gala reflejó el momento actual de la cocina dominicana: una propuesta en evolución, con mayor identidad, técnica y proyección internacional.