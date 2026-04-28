Vaguadas generarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento este martes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes el ambiente atmosférico del país continuará propicio para que se presenten algunas lluvias moderadas con posibles tronadas, desde la mañana.

En ese sentido, las provincias donde se pueden presentar estos chubascos son La Altagracia. San Pedro, La Romana, El Seibo, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, entre otras cercanas.

Sin embargo, desde la tarde y hasta entrada la noche, el acercamiento de una vaguada en superficie, asociada a un sistema frontal ubicado al noroeste de la isla, y la incidencia de otra vaguada en varios niveles de la troposfera favorecerán la ocurrencia de aguaceros fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre algunas provincias.

Entre estas, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Samaná, Hato Mayor, Puerto Plata, Santiago, María Trinidad Sánchez, Duarte y Sánchez Ramírez.

Así como en localidades ubicadas en las regiones: norte, noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza.

Ante estas condiciones meteorológicas, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico sobre algunas provincias ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

En alerta se encuentran Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Samaná, Hato Mayor y Puerto Plata.

Mientras que en aviso se mantienen Santiago, María Trinidad Sánchez, Duarte y Sánchez Ramírez.