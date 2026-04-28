Romeo Santos, Paul McCartney, Bob Dylan y más: los 30 mejores compositores estadounidenses vivos

El periódico The New York Times publicó este martes la lista "The 30 greatest living American songwriters" ("Los 30 mejores compositores estadounidenses vivos"), creada por críticos como Jon Pareles y Jon Caramanica.

Entre los autores de letras musicales que destacan en el artículo son: Romeo Santos, Bob Dylan, Joni Mitchell, Stevie Wonder, el británico Paul McCartney (incluido por su impacto en Estados Unidos) y Bruce Springsteen.

"El Rey de la Bachata", nacido en El Bronx, es el único artista de origen dominicano que se encuentra en el listado.

A Santos lo definen sus historias de desamor y pasión que caracterizan al ritmo criollo que desde muy joven lo catapultó al estrellato con el grupo Los Tinellers (luego Aventura) y lo ha mantenido como uno de los más exitosos de la industria latina.

"Obsesión", "Hermanita", "La boda", "Ella y yo", "Los infieles", "Un beso", "Eres mía", "Propuesta indecente", "Promise", "Cancioncitas de amor", "Imitadora", "Llévame contigo", "Dile al amor" y "El perdedor" son algunos de los éxitos de Santos.