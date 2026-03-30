El dinero recibido por Roberto Canaan por caso Senasa lo habría utilizado para beneficios personales

El dinero recibido por Roberto Canaan dentro del supuesto esquema de corrupción del Seguro Nacional de Salud habría sido invertido en beneficios personales, en una operación que ha sido tipificada como lavado de activos por las autoridades.

El dinero manejado en el supuesto caso de corrupción fue invertido con fines personales, según informó a este diario una fuente con conocimiento de las investigaciones.

Canaan, quien se desempeñó como gerente de servicio al usuario, dijo en un primer momento a las autoridades que parte de ese dinero recolectado en Senasa se usó para el financiamiento ilícito de las actividades políticas de Santiago Hazim.

"A pesar que en una primera parte pidieron dinero con esa excusa, la realidad es que el dinero fue invertido e incluso Santiago se convirtió en accionista del centro, que pagaba una couta mensual", señaló la fuente consultada.

Según esa fuente con conocimientos de la investigación, los nuevos hallazgos que integran la denominada fase "2.0" del caso Senasa, las pruebas documentales y testimoniales desmienten lo contado en el primer expediente del caso, con el que se encuentra en prisión Hazim.

Los indicios del Ministerio Público sostienen que los recursos recibidos por Roberto Canaan, testigo principal del caso de Aurelio Valdez no tuvieron un destino de campaña sino de lucro personal.