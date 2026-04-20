Ocupan 375 paquetes de cocaína en las costas de la provincia Peravia; apresan a dos dominicanos

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscaron un cargamento de 375 paquetes de cocaína en Baní, provincia Peravia, y quedan arrestados dos dominicanos.

Tras este decomiso, las autoridades suman un total de 10.3 toneladas de droga sacadas de circulación en lo que va de este 2026.

Así lo ha manifestado el vocero del organismo, Carlos Devers, en rueda de prensa este lunes en la sede de la DNCD, tras indicar que el operativo se realizó por aire, mar y tierra.

"En la continuación de la efectividad operativa en el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, efectivos de la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, Agencias de Inteligencia del Estado y la Cooperación Internacional incautaron otro cargamento de 375 paquetes de presunta cocaína", dijo.

Puntualizó que el hallazgo fue luego de que unidades operativas y de reacción avistaran una embarcación "sospechosa" que se dirigía hacia las costas de la República Dominicana con un presunto cargamento de sustancias narcóticas.

Durante la rueda de prensa, afirmó que los tripulantes arrestados fueron entregados al Ministerio Público de Bani, para seguir ampliando la investigación correspondiente frustrada de la operación de narcotráfico internacional.

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También se les ocupó un celular, documentos personales, agua, comestibles y otras evidencias de interés para el proceso investigativo.

"Con este nuevo golpe, las autoridades demuestran su destreza y continuidad en la efectividad de las operaciones conjuntas y combinadas en contra de las estructuras de narcotráfico y el crimen organizado que intentan utilizar nuestras costas para sus actividades ilícitas", sostuvo el vocero.

Reafirmó que el cargamento confiscado en esta nueva operación será enviado bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para continuar con las investigaciones.

La cooperación en el operativo

El vocero de la DNCD afirmó que el éxito de este operativo en las costas de Peravia y otras ejecuciones se debe a la colaboración de distintas instituciones.

"La DNCD, con el apoyo del Gobierno, la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Procuraduría, Agencias de Inteligencia del Estado y la Cooperación Internacional, ha continuado ampliando su capacidad cooperativa, confiscando durante este 2026 más de 10.3 toneladas de drogas, cifras que marcan el liderazgo de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico en la región", declaró.

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