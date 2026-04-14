Unas 6,100 viviendas han sido afectadas por las lluvias; COE mantiene 28 provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó en su boletín del mediodía de este martes que unas 6,100 viviendas han sido afectadas por la caída de intensas lluvias con vientos en diferentes provincias del país.

Producto de las inundaciones, unas 30,500 personas fueron desplazadas y evacuadas; 28 comunidades están incomunicadas, 6 puentes fueron afectados, cuatro de estos colapsados y una carretera se encuentra con daños.

Dentro de los puentes citados está el de Puerto Plata, en Yamasá, que colapsó por la crecida del río Vigía. El puente Amina en Valverde, cuyo paso está restringido por acumulación de sedimentos producto de las lluvias.

En el boletín se indica que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) tiene dos sistemas afectados, lo que mantiene sin servicio a 126,555 viviendas, afectando a 404,978 usuarios.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó que se encuentran 54 acueductos fuera de servicio, afectando a 1,053,956 usuarios.

De igual forma, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene los niveles de alerta verde y amarilla para 28 provincias ante las lluvias, con vientos registrados en el país.

Las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, Samaná, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo, Espaillat, Valverde y Monte Plata.

Mientras que en alerta verde están: Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, San Pedro de Macorís, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Altagracia y La Romana.

El COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este martes se espera que las lluvias continúen incidiendo sobre Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

El órgano recomienda en la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta de Manzanillo (Monte Cristi), a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro sin aventurarse mar adentro.