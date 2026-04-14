Lluvias por vaguada continuarán este martes; posibles granizos

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este martes se espera que las lluvias continúen incidiendo sobre Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

El Indomet prevé que estas condiciones de inestabilidad disminuirán paulatinamente; sin embargo, aunque con menor humedad, el calentamiento diurno y la incidencia de la vaguada continúen generando aguaceros en horas de la tarde sobre algunas provincias.

En ese sentido, estos aguaceros locales serán entre moderados a fuertes con ocasionales ráfagas de viento y tormentas eléctricas, especialmente cerca de la zona costera de Santo Domingo.

Asimismo, estas lluvias se esperan sobre Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, Santiago Sur, La Vega y las sierras del suroeste, hasta las primeras horas nocturnas.

El Indomet pronostica posibles granizadas y fuertes ráfagas de viento en zonas montañosas.

Ante esta vaguada, el Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene avisos y alertas meteorológicas por el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y posibles deslizamientos de tierra.

En alerta se encuentran San Pedro de Macorís, La Altagracia, Duarte, La Romana, Independencia, Dajabón, Bahoruco, Elías Piña, San Juan.

Mientras que en aviso La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, San José de Ocoa, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, El Seibo, San Cristóbal, Samaná, Hato Mayor, El Gran Santo Domingo, Valverde, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez.

A operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica, desde cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta de Manzanillo (Monte Cristi), se les recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a olas anormales.