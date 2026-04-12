“Lo perdí todo”: afectados lloran por daños del río Camú y denuncian extracción de materiales

Entre lágrimas, gritos de impotencia y viviendas reducidas a escombros, residentes de la comunidad de Camú, en el distrito municipal de Yásica, en la provincia de Puerto Plata, narran el drama vivido tras el desbordamiento del río Camú, que dejó a decenas de familias sin hogar y con pérdidas totales de sus pertenencias.

Perla Maciel, madre soltera residente en el kilómetro 14 de Camú, relató con la voz entrecortada cómo estuvo a punto de morir junto a sus dos hijas cuando las aguas irrumpieron violentamente en su vivienda durante la madrugada.

“Yo estaba trancada con mis dos hijas, el agua subió de repente y la presión no me dejaba abrir la puerta. Pensé que íbamos a morir ahogadas”, expresó, señalando las marcas que dejó el nivel del río dentro de su casa.

La mujer mostró cada rincón de su vivienda destruida: la cocina cubierta de lodo, habitaciones anegadas y todos sus ajuares perdidos. “Lo perdí todo. ¿Quién me va a ayudar ahora? Soy una madre sola, trabajo para salir adelante, ¿dónde está el Gobierno?”, cuestionó entre sollozos.

En medio del dolor, los comunitarios también denunciaron que la situación se habría agravado por la extracción de materiales del río, una práctica que, aseguran, ha alterado su cauce natural y aumentado el riesgo de inundaciones.

“¿Por qué sacar material del río y poner nuestras vidas en riesgo?”, reclamó indignada, al tiempo que exigió la intervención de las autoridades y responsabilizó a funcionarios locales por lo ocurrido.

Los afectados afirmaron que nunca habían vivido una situación similar en la zona, pese a tener décadas residiendo en la comunidad. “Tengo 18 años aquí y esto nunca había pasado”, sostuvo Maciel.

A la tragedia se suma el fallecimiento reciente de una anciana con Alzheimer, quien murió tras ser movilizada en medio de las inundaciones, hecho que ha profundizado el dolor y la indignación en la comunidad.

La víctima fue identificada como Natividad Sánchez, quien, según relataron sus familiares, se encontraba postrada en cama debido a problemas de salud. Su hija, Mirella Jiménez, explicó que, ante la imposibilidad de acceso por las inundaciones, se vieron obligados a movilizarla en medio de la lluvia, lo que agravó su condición.

El desbordamiento del río Camú, provocado por las intensas lluvias, ha dejado además cientos de viviendas afectadas y cuantiosos daños materiales en Yásica y otras zonas de la provincia Puerto Plata.