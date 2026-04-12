Colapsa puente sobre río Camú; decenas de viviendas inundadas y cuantiosos daños en Puerto Plata

Las lluvias impactaron con fuerza la provincia de Puerto Plata la noche del sábado, provocando daños en dos puentes, así como dejando decenas de viviendas inundadas y cuantiosos daños.

El puente de Camú, en la carretera turística, colapsó por completo, dejando incomunicada esa zona, una situación similar a la producida en el sector de los Altos de la Boca en Los Hidalgos, donde el puente resultó afectado.

Las intensas lluvias afectaron los municipios de Villa Montellano, donde se registraron inundaciones en Los Ciruelos, El Tamarindo, Monte Bravo, el sector conocido como La Maternidad y otros sectores.

En Monte Bravo, una familia entera fue rescatada del techo de su vivienda por unidades de Rescate Ámbar, a donde se refugiaron cuando las aguas inundaron el interior de la misma,

En Imbert se registraron inundaciones en Baraguana, Barrabás, La Yaguita y otros sectores impactados por el río Bajabonico.

Igual situación vivieron residentes en los municipios de Guananico, Altamira y Villa Isabela con las crecidas de ríos e inundaciones de casas.

En la carretera Puerto Plata, Navarrete se reportaron deslizamientos de tierra en la comunidad de El Copey, Altamira y en la entrada del Túnel.

Ministro de la Presidencia

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que estará visitando la provincia en las primeras horas de este domingo para asistir a las familias afectadas.

“Salimos hacia Puerto Plata para asistir a las familias afectadas por las intensas lluvias de las últimas horas. ¡Dios en control!”, publicó el funcionario en su cuenta de la red social X.