El Real Madrid multa a Valverde y a Tchouaméni con medio millón de euros a cada uno

El Real Madrid multó a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con medio millón de euros (588.000 dólares) a cada uno por su altercado durante un entrenamiento.

Las cuantiosas multas fueron anunciadas el viernes, un día después de un forcejeo entre los mediocampistas durante la práctica. Valverde terminó en el hospital con una lesión en la cabeza.

Lo ocurrido llevó al Madrid a abrir un procedimiento disciplinario contra los jugadores.

En las redes sociales, Valverde calificó inicialmente el episodio como una “pelea sin sentido” con un compañero y sostuvo que “el cansacio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”. El uruguayo explicó que golpeó una mesa durante el encontronazo con su compañero francés y sufrió un “pequeño corte” que requirió una visita al hospital.

Sin embargo, sus empleadores lo consideraron una infracción lo suficientemente grave de la disciplina del equipo como para imponer multas tanto a Valverde como a Tchouaméni, sanciones que afectan incluso la cuenta bancaria de un futbolista de élite. Las penalizaciones de medio millón de euros reflejan el daño reputacional que el club está sufriendo en el caótico final de una decepcionante temporada.

En un comunicado emitido el viernes, los 15 veces campeones de la Copa de Europa indicaron que el procedimiento disciplinario quedó concluido después de que ambos jugadores expresaran al club “su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”.

El Madrid indicó que los jugadores también se disculparon con sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados del club, además de mostrar su disposición “para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”.

Tchouaméni volvió a entrenarse con el Madrid el viernes, dos días antes de visitar a su clásico rival Barcelona.

El Madrid tiene que ganar o, de lo contrario, el Barcelona se proclamará campeón de La Liga.

Después de ser notificado de la multa, Tchouaméni difundió una disculpa pública dirigida al club y a sus aficionados en las redes sociales.

“Lo sucedido esta semana en el entrenamiento es inaceptable”, escribió Tchouaméni en Instagram. “Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela”.

“Por encima de todo, lamento la imagen que proyectamos del club”, añadió.

Valverde no estuvo en la práctica mientras se recupera del golpe en la cabeza, el cual el club detalló como un “traumatismo craneoencefálico”.

Está previsto que ambos jugadores disputen el Mundial el próximo mes: Tchouaméni con Francia y Valverde con Uruguay.

Final aciago de una mala temporada

El encontronazo entre los jugadores, que durante temporadas han competido codo con codo en el mediocampo de Madrid, se produjo después de que discutieran esta semana en sesiones previas de entrenamiento. Pero los ánimos se desbordaron el jueves.

Los medios españoles se llenaron de reportes de que los jugadores ya habían discrepado por la decisión del club de dejar marchar al entrenador Xabi Alonso al cabo de unos cuantos meses en el cargo.

No fue el único altercado en el que se vieron involucrados jugadores del Madrid durante los entrenamientos esta campaña. Álvaro Carreras confirmó que estuvo en un incidente “menor” con un compañero. La prensa española señaló que él y el también defensor Antonio Rüdiger se enzarzaron en un forcejeo.

Álvaro Arbeloa, el técnico que tomó las riendas procedente del equipo filial de Madrid cuando Alonso fue despedido en enero, afrontará preguntas difíciles sobre qué salió mal dentro del vestuario cuando ofrezca una rueda de prensa el sábado, antes del clásico en el Camp Nou.

El Madrid afronta una segunda campaña consecutiva sin un gran trofeo, en medio de rumores en la prensa española de que el presidente del club, Florentino Pérez, medita traer de vuelta a Jose Mourinho para enderezar a su equipo, que no ha rendido como se esperaba.