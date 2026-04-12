Fallece anciana tras ser movilizada en medio de inundaciones en comunidad Camú, en Puerto Plata

Una mujer de 87 años falleció luego de ser trasladada en condiciones adversas, durante las intensas lluvias que afectaron la comunidad de Camú, en el distrito municipal de Yásica, provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Natividad Sánchez, quien, según relataron sus familiares, se encontraba postrada en cama debido a problemas de salud. Su hija, Mirella Jiménez, explicó que, ante la imposibilidad de acceso por las inundaciones, se vieron obligados a movilizarla en medio de la lluvia, lo que agravó su condición.

“Ella estaba enferma y hubo que trasladarla porque el agua no daba paso. Se mojó durante el trayecto y eso la afectó aún más”, expresó Jiménez.

Tras su fallecimiento, los familiares enfrentaron serias dificultades para darle sepultura, debido a que el puente sobre el río Camú colapsó como consecuencia de las crecidas provocadas por las lluvias. Ante esta situación, los parientes se vieron obligados a cruzar el ataúd por el afluente para poder realizar el sepelio.

Las lluvias han generado una situación crítica en la zona, con el desbordamiento del río Camú, inundaciones que han afectado cientos de viviendas y daños materiales considerables en diversas comunidades de Yásica y otros sectores de la provincia Puerto Plata.

Residentes de la zona demandaron la pronta intervención de las autoridades para restablecer el acceso y asistir a las familias afectadas por este fenómeno atmosférico.