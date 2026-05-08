Policía Nacional apuesta a los valores en la juventud con el deporte

El director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Cruz Cruz, reveló que implementará un Servicio Policial Voluntario que tiene como finalidad la formación en valores y que puedan observar ante la sociedad una buena disciplina.

El mayor general Cruz Cruz giró una visita al club Mauricio Báez, la Fundación, el liceo, la escuela y el Dispensario Médico, instituciones que están bajo la dirección de la organización de Villa Juana.

El director de la Policía Nacional conversó con los dirigentes mauricianos José Domínguez (Boyón), presidente del club Mauricio Báez, César Heredia Guerra, presidente de la Fundación y Leo Corporán, asesor del club Mauricio Báez y presidente fundador de la fundación, quienes estimaron muy positivos los planteamientos del alto oficial policial.

Cruz Cruz conversó con el doctor Dionisio Guzmán, miembro de la directiva de la Fundación Mauricio Báez, así como también con la directora de la escuela, Lucila de los Santos y Andrea Almonte, directora del liceo.

El director de la Policía, al enfatizar sobre el Servicio Policial Voluntario, indicó que otro aspecto importante es garantizar que los jóvenes sean personas comprometidas con los mejores intereses de la nación.

Señaló que la iniciativa también contribuiría a reducir los niveles delincuenciales, y lograr un presente y futuro prometedor para miles de jóvenes “que lo único que necesitan es oportunidad y con este plan abriremos el espacio para que terminen la carrera de bachiller e ingresen a la Policía, al igual que cualquier otra carrera profesional, o en lugares que puedan ayudar a sus familias y el país”.

El mayor general Cruz Cruz se interesó bastante por el campamento que realizan desde hace más de diez años la Fundación Mauricio Báez y el Club Mauricio Báez en forma gratuita y en el que participan miles de niños de diferentes sectores del Distrito Nacional.