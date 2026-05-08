Feudri Franco expondrá su invicto este sábado ante mexicano Mauro Perales en el coliseo “Teo” Cruz

El boxeador dominicano Feudri Franco, lo mismo que rival mexicano, Mauro Perales, superaron la prueba del pesaje y dejaron listo el escenario para el esperado combate que protagonizarán la noche de este sábado en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz.

Franco, nativo de San Cristóbal, subirá al cuadrilátero con la misión de conservar su invicto como boxeador profesional, mientras que Perales ha declarado que pondrá la primera mancha en el récord inmaculado del dominicano.

“Estoy listo para la guerra de puños”, ha planteado el púgil azteca, quien presenta foja de 15 triunfos, 11 de ellas por la vía del nocaut, con cinco derrotas. Viene de vencer a un dominicano, Angel Cruz, y lo hizo antes del límite.

El dominicano Franco es un boxeador en ascenso, que presenta un palmarés de 6-0, todas sus victorias por la vía del nocaut.

El mismo Perales ha reconocido que el dominicano termina muy rápido sus combates y que por ello no ha podido estudiar bien sus videos.

“Tiene buena pegada, pero aún así lo venceré”, dijo.

De su lado, Franco reconoció la gran capacidad de asimilación que caracteriza a los mexicanos, a quienes define como verdaderos guerreros.

“También estoy listo para la guerra y ya veremos lo que sucederá la noche de este sábado encima del ring”, dijo el dominicano.

El combate, en la división welter (147 libras), será el estelar de la cartelera internacional organizada por Shuan Boxing en sociedad con su homóloga Biyu Promotion.

La cartelera también incluye un electrizante choque de invictos entre Michael Ramírez y Kenny De León, quienes protagonizarán una pelea a 10 asaltos.

En el mismo evento, el prospecto Jonathan Cabrera cruzará guantes con el experimentado Misael Vásquez, mientras que el puertorriqueño Luis Meléndez subirá al ring para enfrentar a Miguel Queliz en otro interesante duelo internacional.

La velada contará también con la participación de los prospectos Rafael Abreu y Eliezer Rodríguez, quienes se enfrentarán a los venezolanos Algerbis González y José Aray, respectivamente.

Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing, anunció que la transmisión en vivo estará disponible a través del canal oficial de YouTube de Shuan Boxing, llevando toda la acción directamente a los fanáticos alrededor del mundo.