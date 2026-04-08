Ministerio de Trabajo pide flexibilizar labores y posponer actividades no esenciales por lluvia

Ante la presencia de una vaguada, el Ministerio de Trabajo llama a flexibilizar las labores en zonas vulnerables, de acuerdo con la información suministrada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

“A causa del fenómeno meteorológico que ha afectado a diversas zonas, llamamos a flexibilizar las jornadas laborales y a posponer las actividades comerciales no esenciales en zonas afectadas por las lluvias y las condiciones atmosféricas que continuarán en gran parte del país”, expresa el comunicado.

En tal sentido, la institución establece que los empleadores deben implementar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y flexibilizar la jornada de manera que puedan retornar a sus hogares de forma segura.

También, solicita a los empleadores de aquellas empresas en las que los trabajadores puedan realizar su trabajo a distancia que procedan a implementar, de común acuerdo, la modalidad de teletrabajo, a los fines de mantener la normalidad de las actividades laborales.

“Recordando que estas medidas no están condicionadas a la pérdida de cualquier beneficio, derecho o prerrogativa del trabajador”, agrega, invitando a los empleadores a acatar estas medidas ante las condiciones climáticas que se presentan en varias provincias del país.