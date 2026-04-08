El MAP dispone que las empresas prioricen el trabajo remoto este miércoles por las lluvias

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, informó que, debido a la vaguada que incide sobre el territorio nacional y mantiene varias localidades inundadas, la jornada laboral para este miércoles ha sido reducida, flexibilizando la presencia de los trabajadores en las diferentes instituciones.

Explicó a través de una publicación en la red social X que, ante las lluvias, se prioriza el trabajo remoto.

“Debido a condiciones del tiempo y conforme a recomendaciones de organismos de defensa, estamos ordenando jornada laboral reducida, flexibilizando la presencia de personas con dificultades de traslado. Se debe priorizar el trabajo remoto y mantener presenciales los servicios esenciales”, escribió Freund.

Por las lluvias, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de la docencia como medida preventiva ante la incidencia de la vaguada que está generando lluvias fuertes e inundaciones en el territorio nacional.

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología, las lluvias continuarán durante todo el día.

Se espera mayores reportes de las autoridades. Mientras La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) Informó que debido al desbordamiento del río Lebrón, restringió el paso vehicular en la autopista Duarte, desde el km 20 al 22.

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