COE llama a no hacer contacto con del tendido eléctrico ni sacar basura a las calles por las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) exhortó a la ciudadanía a permanecer en un lugar seguro ante las fuertes lluvias que impactan diversas provincias del país, desde la madrugada de este miércoles.

Igual sugiere a la población evitar arrojar desechos a la calle y sacar la basura, así como retirar de balcones y ventanas todo lo que pueda volarse.

El COE recomienda mantenerse en un lugar seguro, evitar tocar postes, cajas de luz o cables, así como conducir despacio con las luces encendidas y el cinturón puesto.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que seguirán ocurriendo lluvias durante el transcurso del día y las primeras horas de la noche, de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, posibles granizadas, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento sobre diferentes localidades.

Según el informe, para los días jueves y viernes, durante la mañana no se prevé que ocurran precipitaciones de acumulados significativos sobre gran parte del país, solamente algunos chubascos aislados de corta duración.

La situación cambiará en la tarde, en donde se esperan lluvias.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene bajo alerta varias provincias.

Las provincias en alerta amarilla son: San Cristóbal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

En alerta verde están el Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Dajabón, La Altagracia, Duarte, en especial el Bajo Yuna y Peravia.