¿Por qué llovió tanto en Semana Santa y sigue el mismo patrón? Osiris de León lo explica

Tres vaguadas han sido las responsables de un conjunto de nubes dispersas provocaran aguaceros e inundaciones en algunas provincias y en otra apenas lluvias pasajeras. Estas lluvias continuarán las próximas semanas.

El geólogo Osiris de León explicó el fenómeno que predomina en el clima y por el que esta Semana Santa fue lluviosa y no calurosa y seca como en otros períodos.

Igual advierte que el peligro persiste, sobre todo en las zonas montañosas, al señalar que será “a partir de mayo 2026 que se espera una moderada disminución de las lluvias en el Cibao y la costa atlántica de República Dominicana, por el tránsito desde el período Neutro hacia El Niño que podría acentuarse en la segunda mitad del año 2026”.

En ese sentido, puntualizó que en el fenómeno el Niño se produce lluvias en el Pacífico y sequía en el Atlántico. Mientras que en la Niña produce lluvias en el Atlántico y sequía en el Pacífico.

“El período climático neutro es cuando estamos en tránsito entre El Niño y La Niña, es decir, cuando no hay un Niño definido, ni una Niña definida y por eso se le denomina Neutro, lo que en el Caribe disminuye las lluvias, en relación a las lluvias intensas que tenemos durante la estación de La Niña, la cual ocurre cuando las aguas del océano Pacífico intertropical están relativamente frías” explicó el especialista.

En un tramo llueve y en el otro no

“Esta pasada semana hemos tenido una vaguada que ha pasado sobre República Dominicana, con una parte del campo nuboso descargando lluvias dispersas sobre el océano Atlántico, otra parte descargando lluvias dispersas sobre en interior de la isla Hispaniola, y otra parte descargando lluvias dispersas sobre el mar Caribe. En realidad han sido conjuntos de nubes dispersas, separadas unas de otras, y por eso llovió mucho en algunos lugares, y llovió poco en lugares vecinos, del mismo modo que quienes viajaron al interior del país, o a las playas, pudieron encontrarse en las carreteras entre 5 y 6 episodios distintos de lluvias alternas, es decir, encontrar un tramo con lluvias, y el siguiente tramo totalmente soleado, y eso se repetía por la dispersión del campo nuboso” explicó.

Cautela

Osiris de León dijo que hay que tener cautela en zonas de montañas boscosas, como la cordillera Central, porque el bosque absorbe mucha agua del subsuelo a través de sus raíces y esa agua se evapora y genera lluvias.

“Cuando el bosque genera mucho vapor de agua que sube a la troposfera y se suma al vapor de agua que llega del este y noreste con el viento, eso incrementa la disponibilidad de vapor de agua en la nubosidad y genera mayor cantidad de lluvias locales que por las altas pendientes de los sistemas montañosos incrementan la velocidad de tránsito del agua, lo que incrementa los caudales y eso puede generar inundaciones repentinas que pueden sorprender a bañistas que disfrutan de un pasadía a orillas de un río como el Nizao” indicó.

Para la tarde de este lunes y durante las primeras horas nocturnas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento y se espera que esas condiciones se mantengan en las próximas 48 horas.

Ante esa situación, se mantienen en alerta contra inundaciones el Gran Santo Domingo, La Vega, San José de Ocoa, Espaillat, El Seibo, San Cristóbal, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Samaná, Monte Plata, Duarte, Hato Mayor y Santiago.