Lunes con aguaceros, alerta y oleaje “bastante peligroso"

La vaguada que aun afecta las condiciones del tiempo sobre la nación y la humedad aportada por el viento del este/sureste, provocarán fuertes aguaceros acompañados tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en distintas provincias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que las lluvias serán más intensas sobre El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

“Estas precipitaciones disminuirán al iniciar la noche, cuando se prevén aguaceros dispersos en poblados próximos a la costa Sur del país”.

El Centro Nacional de Pronósticos del (Indomet) mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra para las siguientes provincias: San Cristóbal, Duarte, Monseñor Nouel, el Gran Santo Domingo, La Vega, San José de Ocoa, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Monte Plata, Hermanas Mirabal, Samaná, Hato Mayor, La Altagracia y El Seibo.

“Para mañana martes, continuaremos bajo los efectos de la vaguada y la humedad aportada por el viento hacia la nación, en tal sentido, desde primeras horas del día, se observarán algunos nublados con aguaceros dispersos y posibles tronadas en poblados como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y EL Gran Santo Domingo. Durante la tarde, a estas condiciones se sumarán los efectos asociados al ciclo diurno, generando nueva vez incrementos significativos de la nubosidad acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, también en las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Azua, Dajabón y El Gran Santo Domingo”.

Fuerte oleaje

En la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto debido a oleaje “bastante peligroso y vientos fuertes”. Para el resto de la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Monte Cristi, recomendamos navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a estas mismas condiciones.

Además, a los usuarios de las playas en esa zona, el Indomet advierte sobre el peligro de corrientes de resaca, por lo que deben consultar los organismos de protección civil locales, antes de hacer uso de las mismas.

Pronósticos locales

El Gran Santo Domingo con incrementos nubosos ocasionales y aguaceros dispersos. Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 27 °C y 29 °C.