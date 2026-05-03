Mujer le pide al alcalde de Río solo llevar ‘divas pop’ a Copacabana: “Habla con el psiquiatra de Britney”

Una mujer se volvió viral por la curiosa petición que le hizo al alcalde de Río de Janeiro Eduardo Cavaliere tras el éxito de Shakira en la playa de Copacabana.

La ciudadana tomó de la mano al político y le pidió que descarte a los artistas masculinos de la lista del evento anual y solo lleve ‘divas pop’ como Madonna y Lady Gaga y más recientemente la colombiana, quien reunió este sábado a más de dos millones de personas durante la presentación de mayor asistencia de su carrera.

“Por favor, hazme el favor. Nada de hombres, solo divas del pop, solo divas pop, ¿vale? Justin Bieber táchalo de la lista, tacha a Coldplay, tacha a todos los hombres, los maricas quieren divas del pop. Si tú consigues hablar con el psiquiatra de Britney Spears, te vuelves el emperador del planeta”, dijo la ciudadana provocando risas a su alrededor.

El funcionario reveló que está pensando en Rihanna y Beyoncé para los próximos espectáculos gratuitos de la playa más famosa de Latinoamérica.

“Estoy pensando en Rihanna y Beyoncé”, respondió.